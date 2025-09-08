Буба Шоу. Сезон 1. Серия 3
Wink
Детям
Буба Шоу
1-й сезон
3-я серия
8.62025, Буба Шоу. Сезон 1. Серия 3
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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Буба Шоу (мультсериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Любознательный и энергичный Буба обожает пробовать новое. Пусть не всегда у него всё получается с первого раза, но его энтузиазм привносит в обучение элемент веселья. Во всех приключениях Бубе и его друзьям помогает закадровый голос, дающий полезные советы.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг

8.0 КиноПоиск