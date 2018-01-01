Буба Шоу (мультсериал, 2025) смотреть онлайн

Приключения загадочного, но очень любопытного существа теперь в новом формате — детское шоу «Буба Шоу» (2025) не даст заскучать самым юным зрителям.



Любознательный и полный энергии Буба обожает исследовать окружающий мир. А теперь у пушистика появилась еще одна возможность научиться новому — играм, спорту или другим полезным вещам. У Бубы далеко не всегда все выходит с первой попытки, но это его совсем не расстраивает. С неиссякаемым любопытством он продолжает стараться, и его энтузиазм делает процесс обучения гораздо веселее. Во всех начинаниях Бубе и его друзьям помогает кое-кто за кадром — в сложные моменты он поддержит, подскажет и даст добрый совет.



