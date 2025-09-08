8.62025, Буба Шоу. Сезон 1. Серия 1
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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Буба Шоу (мультсериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
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О сериале
Любознательный и энергичный Буба обожает пробовать новое. Пусть не всегда у него всё получается с первого раза, но его энтузиазм привносит в обучение элемент веселья. Во всех приключениях Бубе и его друзьям помогает закадровый голос, дающий полезные советы.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы, Для самых маленьких
Время10 мин / 00:10
Рейтинг
8.1 КиноПоиск