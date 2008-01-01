Брачное чтиво. Для взрослых (сериал, 2008) сезон 1 серия 42 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Сюжет основан на очень банальной теме: подозрения супругов в измене. Решившись узнать, правы ли их подозрения или нет, одна из сторон обращается к детективам передачи. Съемочная группа устанавливает слежку за подозреваемым, используя прослушивающую и записывающую видеоаппаратуру.



«Брачное чтиво» – это тайное круглосуточное наблюдение за объектом.



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