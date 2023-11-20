Брачное чтиво. Для взрослых (сериал, 2008) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно
8.52008, Брачное чтиво. Для взрослых. Сезон 1. Серия 10
ТВ-шоу18+
О сериале
Сюжет основан на очень банальной теме: подозрения супругов в измене. Решившись узнать, правы ли их подозрения или нет, одна из сторон обращается к детективам передачи. Съемочная группа устанавливает слежку за подозреваемым, используя прослушивающую и записывающую видеоаппаратуру.
«Брачное чтиво» – это тайное круглосуточное наблюдение за объектом.