Брачное чтиво. Для взрослых (сериал, 2008) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Брачное чтиво. Для взрослых. Сезон 1. Серия 10
Брачное чтиво. Для взрослых
1-й сезон
10-я серия

ТВ-шоу18+

Сюжет основан на очень банальной теме: подозрения супругов в измене. Решившись узнать, правы ли их подозрения или нет, одна из сторон обращается к детективам передачи. Съемочная группа устанавливает слежку за подозреваемым, используя прослушивающую и записывающую видеоаппаратуру.

«Брачное чтиво» – это тайное круглосуточное наблюдение за объектом.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
23 мин / 00:23

