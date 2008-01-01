Брачное чтиво. Для взрослых. Сезон 1. Серия 18
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Брачное чтиво. Для взрослых
1-й сезон
18-я серия

Брачное чтиво. Для взрослых (сериал, 2008) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн бесплатно

8.72008, Брачное чтиво. Для взрослых. Сезон 1. Серия 18
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Сюжет основан на очень банальной теме: подозрения супругов в измене. Решившись узнать, правы ли их подозрения или нет, одна из сторон обращается к детективам передачи. Съемочная группа устанавливает слежку за подозреваемым, используя прослушивающую и записывающую видеоаппаратуру.

«Брачное чтиво» – это тайное круглосуточное наблюдение за объектом.

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Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
24 мин / 00:24

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