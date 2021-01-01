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8.32021, Бойся, я с тобой. Серия 4
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Бойся, я с тобой (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
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Сюжет
В самом начале отношений нам кажется, что мир вокруг заиграл яркими красками, ведь рядом – самый нежный, заботливый и любящий человек. Так было и с Катей – долгие, почти изжившие себя семейные отношения с мужем Митей, сменяет сильная взаимная любовь. Но мама Кати и подруга видят, что за опекой и желанием быть рядом скрывается искусный манипулятор и настоящий домашний тиран. Однако Катя так очарована своим бывшим школьным учителем Александром, что даже его упреки и запреты принимает за проявление заботы...
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