Бойся, я с тобой (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

В самом начале отношений нам кажется, что мир вокруг заиграл яркими красками, ведь рядом – самый нежный, заботливый и любящий человек. Так было и с Катей – долгие, почти изжившие себя семейные отношения с мужем Митей, сменяет сильная взаимная любовь. Но мама Кати и подруга видят, что за опекой и желанием быть рядом скрывается искусный манипулятор и настоящий домашний тиран. Однако Катя так очарована своим бывшим школьным учителем Александром, что даже его упреки и запреты принимает за проявление заботы...



Сериал Бойся, я с тобой 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.