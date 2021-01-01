Бойся, я с тобой. Серия 2
Wink
Сериалы
Бойся, я с тобой
1-й сезон
2-я серия
8.42021, Бойся, я с тобой. Серия 2
Мелодрама18+

Бойся, я с тобой (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В самом начале отношений нам кажется, что мир вокруг заиграл яркими красками, ведь рядом – самый нежный, заботливый и любящий человек. Так было и с Катей – долгие, почти изжившие себя семейные отношения с мужем Митей, сменяет сильная взаимная любовь. Но мама Кати и подруга видят, что за опекой и желанием быть рядом скрывается искусный манипулятор и настоящий домашний тиран. Однако Катя так очарована своим бывшим школьным учителем Александром, что даже его упреки и запреты принимает за проявление заботы...

Сериал Бойся, я с тобой 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг