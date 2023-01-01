Бойся, я с тобой (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Бывший муж хочет спасти жену от нового избранника-тирана. Триллер-мелодрама о слепой любви и тайнах прошлого.



После долгих лет совместной жизни Катя уходит от мужа, потому что отношения стали серыми и безжизненными. Спустя некоторое время она встречает бывшего школьного учителя и между ними завязывается роман. Катя без ума от Александра — для нее он самый нежный, заботливый и любящий человек, но близкие уверены, что под маской чуткости и внимания скрывается искусный манипулятор и домашний тиран. Когда Александр начинает ограничивать и упрекать возлюбленную, Катя воспринимает это как заботу. Однако позднее новый избранник, бывшая жена которого пропала без вести, начинает душить Катю своей любовью. Тем временем Митя, ее бывший муж, все еще надеется ее вернуть. И, возможно, он единственный шанс спастись. Угрожает ли Кате опасность?



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