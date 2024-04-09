Босх (сериал, 2014) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

В третьем сезоне детективного сериала сотрудник убойного отдела Гарри Босх пытается добиться справедливости для бездомных Лос-Анджелеса. Личная вовлеченность грозит сбить его с верного пути.



В третьей части шоу Гарри Босх, узнав правду о смерти матери, пытается это пережить. Ему все сложнее оставаться в системе правопорядка и работать в лос-анджелесском отделении полиции, сотрудники которого не чисты на руку. Убийство бездомного ветерана войны Билли Медоуза, вызвавшее истерику в СМИ, суицид подозреваемого в серийных убийствах, громкий суд над голливудским режиссером, — все это добавляет Гарри проблем. Кроме того, на Босха хотят повесить преступление, совершенное маньяком Эдом Ганном. Герою предстоит встретиться с темной стороной Лос-Анджелеса лицом к лицу.



Сможет ли полицейский добиться справедливости? Смотрите 3 сезон сериала «Босх» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.

