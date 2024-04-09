Босх (сериал, 2014) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн
О сериале
В третьем сезоне детективного сериала сотрудник убойного отдела Гарри Босх пытается добиться справедливости для бездомных Лос-Анджелеса. Личная вовлеченность грозит сбить его с верного пути.
В третьей части шоу Гарри Босх, узнав правду о смерти матери, пытается это пережить. Ему все сложнее оставаться в системе правопорядка и работать в лос-анджелесском отделении полиции, сотрудники которого не чисты на руку. Убийство бездомного ветерана войны Билли Медоуза, вызвавшее истерику в СМИ, суицид подозреваемого в серийных убийствах, громкий суд над голливудским режиссером, — все это добавляет Гарри проблем. Кроме того, на Босха хотят повесить преступление, совершенное маньяком Эдом Ганном. Герою предстоит встретиться с темной стороной Лос-Анджелеса лицом к лицу.
Сможет ли полицейский добиться справедливости? Смотрите 3 сезон сериала «Босх» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- АЗРежиссёр
Алекс
Закржевский
- ЭРРежиссёр
Эрнест
Р. Дикерсон
- ПКРежиссёр
Патрик
Кейди
- АЛРежиссёр
Аарон
Липстадт
- ТУАктёр
Титус
Уэлливер
- ДГАктёр
Джэми
Гектор
- ЭААктриса
Эми
Акино
- ЛРАктёр
Лэнс
Реддик
- МЛАктриса
Мэдисон
Линтц
- ТЭАктёр
Трой
Эванс
- ДДАктёр
Даджуан
Джонсон
- ГСАктёр
Грегори
Скотт Камминс
- СКАктёр
Скотт
Клейс
- МРАктриса
Мими
Роджерс
- ДПСценарист
Дэниэл
Пайн
- ХБПродюсер
Хенрик
Бастин
- Продюсер
Питер
Жан Брюгге
- МКПродюсер
Майкл
Коннелли
- ЭОПродюсер
Эрик
Овермиер
- МДХудожник
Марк
Дабе
- ГАХудожник
Грег
Андерсон
- КЭХудожница
Катрин
Эдейр
- ЧКХудожник
Честер
Каженски
- ПКОператор
Патрик
Кейди