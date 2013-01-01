Борджиа. Сезон 3. Серия 9
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Борджиа (сериал, 2013) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

2013, The Borgias 3
Драмы, Исторические18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В 1492 году престол Святого Петра занял Александр VI (в миру Родриго Борджиа), который вписал в историю имя клана Борджиа отнюдь не благими деяниями…В конце XV века в руках Папы Римского сосредоточилась неограниченная власть: он мог короновать и свергать королей, изменять судьбу империй. Некогда доброе имя церкви стало теперь ассоциироваться только с коррупцией и безнравственностью.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Борджиа»

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