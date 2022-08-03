Борджиа. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Борджиа
1-й сезон
3-я серия

Борджиа (сериал, 2011) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2011, The Borgias
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Когда Папа Римский Иннокентий VIII умирает, Родриго Борджиа начинает жестокую борьбу за престол. Подкупая и разоблачая высокие чины, он добивается своего и становится Папой Римским Александром VI.

Страна
Канада, США, Венгрия, Ирландия
Жанр
Исторический, Криминал, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Борджиа»