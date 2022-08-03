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Борджиа
1-й сезон

Борджиа (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн

2011, The Borgias 9 серий
Драма, Мелодрама18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Когда Папа Римский Иннокентий VIII умирает, Родриго Борджиа начинает жестокую борьбу за престол. Подкупая и разоблачая высокие чины, он добивается своего и становится Папой Римским Александром VI.

Страна
США, Венгрия, Канада, Ирландия
Жанр
Исторический, Криминал, Драма, Мелодрама

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Борджиа»