Борджиа. Сезон 1. Серия 2
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Борджиа (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2011, The Borgias
Драмы, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Когда Папа Римский Иннокентий VIII умирает, Родриго Борджиа начинает жестокую борьбу за престол. Подкупая и разоблачая высокие чины, он добивается своего и становится Папой Римским Александром VI.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Борджиа»