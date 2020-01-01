Больше, чем друзья. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Больше, чем друзья
1-й сезон
7-я серия

Больше, чем друзья (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

8.82020, Gyeonguui su
Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Девушка-каллиграф уже 10 лет влюблена в своего знакомого фотографа, но всякие недоразумения и сложности не дают их любви состояться.

Сериал Больше, чем друзья 1 сезон 7 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb