Больше, чем друзья
Wink
Сериалы
Больше, чем друзья

Больше, чем друзья (сериал, 2020) смотреть онлайн бесплатно

8.82020, Gyeonguui su 1 сезон
Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Мечтающая стать каллиграфом Кен У Ен на протяжении 10 лет была безответно влюблена в талантливого и самоуверенного фотографа Ли Су (Он Сон-у). Однажды Ли Су снова появляется в ее жизни, и их отношения постепенно начинают меняться.

Все сезоны сериала Больше, чем друзья смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb