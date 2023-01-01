Больше, чем друзья (сериал, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Мечтающая стать каллиграфом Кен У Ен на протяжении 10 лет была безответно влюблена в талантливого и самоуверенного фотографа Ли Су (Он Сон-у). Однажды Ли Су снова появляется в ее жизни, и их отношения постепенно начинают меняться.



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