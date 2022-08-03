Больше, чем друзья. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Больше, чем друзья
1-й сезон
6-я серия

Больше, чем друзья (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

8.82020, Gyeonguui su
Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Девушка-каллиграф уже 10 лет влюблена в своего знакомого фотографа, но всякие недоразумения и сложности не дают их любви состояться.

Страна
Южная Корея
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
65 мин / 01:05

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb