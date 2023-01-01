Боевой континент (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 208 смотреть онлайн бесплатно

Боевой континент. Сезон 1. Серия 208
Боевой континент
1-й сезон
208-я серия
9.42023, Dou luo da lu
Боевик, Мультсериалы16+

Тан Сань, один из самых талантливых учеников клана боевых искусств, крадет запретные знания своих мастеров. Это преступление карается смертью, поэтому Тан прыгает со скалы, погибает, а затем возрождается на Боевом континенте — месте, где у каждого есть свой дух, и где выживают только сильнейшие. Однако здесь Тан — сын кузнеца, а его дух — самый слабый в этом мире.

Страна
Китай
Жанр
Боевик, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме
Качество
Full HD
Время
15 мин / 00:15

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
8.6 IMDb