Боевой континент (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 116 смотреть онлайн

9.42023, Dou luo da lu
Боевик, Мультсериалы16+
О сериале
Тан Сань, один из самых талантливых учеников клана боевых искусств, крадет запретные знания своих мастеров. Это преступление карается смертью, поэтому Тан прыгает со скалы, погибает, а затем возрождается на Боевом континенте — месте, где у каждого есть свой дух, и где выживают только сильнейшие. Однако здесь Тан — сын кузнеца, а его дух — самый слабый в этом мире.
СтранаКитай
ЖанрБоевик, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме
Время19 мин / 00:19
Рейтинг
9.1 КиноПоиск
8.4 IMDb