Китайский анимационный сериал о перерождении и боевых искусствах. Тянь Сань всю жизнь провел в изучении таинств боевого клана Тянь, в совершенстве овладев скрытым оружием. Стремясь к абсолютному знанию, Тянь крадет секретные документы клана. Теперь, когда ему грозит смертельная казнь, он решает прыгнуть со скалы. Тянь перерождается в жестоком мире, где выживает сильнейший и у каждого есть свой внутренний дух, который дарит хозяину особые преимущества. Вот только когда Тянь в шесть лет отправляется на особую церемонию, выясняется, что его дух – это Голубая трава, который считается бесполезным. Но Тянь не сдается, ведь у него есть воспоминания о прошлой жизни.

