Боевой континент. Сезон 1. Серия 10
Wink
Сериалы
Боевой континент
1-й сезон
10-я серия
9.42018, Dou luo da lu
Мультсериалы, Фэнтези18+

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Боевой континент (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

О сериале

Китайский анимационный сериал о перерождении и боевых искусствах. Тянь Сань всю жизнь провел в изучении таинств боевого клана Тянь, в совершенстве овладев скрытым оружием. Стремясь к абсолютному знанию, Тянь крадет секретные документы клана. Теперь, когда ему грозит смертельная казнь, он решает прыгнуть со скалы. Тянь перерождается в жестоком мире, где выживает сильнейший и у каждого есть свой внутренний дух, который дарит хозяину особые преимущества. Вот только когда Тянь в шесть лет отправляется на особую церемонию, выясняется, что его дух – это Голубая трава, который считается бесполезным. Но Тянь не сдается, ведь у него есть воспоминания о прошлой жизни.

Страна
Китай
Жанр
Боевик, Фэнтези, Мультсериалы
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

9.1 КиноПоиск
8.4 IMDb