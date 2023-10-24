Боевой континент (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 146 смотреть онлайн

Тан Сань, один из самых талантливых учеников клана боевых искусств, крадет запретные знания своих мастеров. Это преступление карается смертью, поэтому Тан прыгает со скалы, погибает, а затем возрождается на Боевом континенте — месте, где у каждого есть свой дух, и где выживают только сильнейшие. Однако здесь Тан — сын кузнеца, а его дух — самый слабый в этом мире.

