Благослови этот бардак. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Благослови этот бардак
1-й сезон
5-я серия

Благослови этот бардак (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2018, Bless This Mess
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Молодожены Майк и Рио решают перебраться из шумного мегаполиса на ферму в Небраску. Героям предстоит узнать, что значит вставать на заре и успевать переделать кучу дел, и понять, что экологичными и натуральными бывают не только косметические маски, но и куриный помeт. Справятся ли они?

Страна
США
Жанр
Комедия
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Благослови этот бардак»