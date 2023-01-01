Благослови этот бардак
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Благослови этот бардак

Благослови этот бардак (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, Bless This Mess 2 сезона
Комедии, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Молодожены Майк и Рио решают перебраться из шумного мегаполиса на ферму в Небраску. Героям предстоит узнать, что значит вставать на заре и успевать переделать кучу дел, и понять, что экологичными и натуральными бывают не только косметические маски, но и куриный помeт. Справятся ли они?

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Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Благослови этот бардак»

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