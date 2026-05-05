Благородный муж не болен. Сезон 1. Серия 13
Wink
Сериалы
Благородный муж не болен
1-й сезон
13-я серия
2025, Jun zi wu ji
Мультсериалы, Фэнтези16+
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Благородный муж не болен (мультсериал, 2025) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Фея Яо Цзи, потерявшая силы после древнего конфликта, неожиданно переносится в чужую эпоху, оказываясь среди людей, незнакомых с её прошлым и забывших историю о падении рода, хранившего знания о волшебных артефактах. В новой реальности она встречает Лю Лина, замкнутого наследника влиятельной семьи, сталкивающегося с давлением придворных группировок, стремящихся получить контроль над Восточным Дворцом. Юноша находит странный камень, реагирующий на присутствие феи, что заставляет Яо Цзи поверить, что артефакт связан с утраченной магией её мира. Девушка заключает с ним соглашение, предлагая помощь в укреплении его положения среди родовых кланов.

Страна
Китай
Жанр
Приключения, Мелодрама, Фэнтези, Мультсериалы
Время
18 мин / 00:18

Рейтинг

7.5 КиноПоиск