Фея Яо Цзи, потерявшая силы после древнего конфликта, неожиданно переносится в чужую эпоху, оказываясь среди людей, незнакомых с её прошлым и забывших историю о падении рода, хранившего знания о волшебных артефактах. В новой реальности она встречает Лю Лина, замкнутого наследника влиятельной семьи, сталкивающегося с давлением придворных группировок, стремящихся получить контроль над Восточным Дворцом. Юноша находит странный камень, реагирующий на присутствие феи, что заставляет Яо Цзи поверить, что артефакт связан с утраченной магией её мира. Девушка заключает с ним соглашение, предлагая помощь в укреплении его положения среди родовых кланов.

