9.02025, Jun zi wu ji
Мультсериалы, Фэнтези16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Благородный муж не болен (мультсериал, 2025) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+19 мин
Благородный муж не болен
Сезон 1 Серия 1
- 16+19 мин
Благородный муж не болен
Сезон 1 Серия 2
- 16+19 мин
Благородный муж не болен
Сезон 1 Серия 3
- 16+19 мин
Благородный муж не болен
Сезон 1 Серия 4
- 16+19 мин
Благородный муж не болен
Сезон 1 Серия 5
- 16+19 мин
Благородный муж не болен
Сезон 1 Серия 6
- 16+19 мин
Благородный муж не болен
Сезон 1 Серия 7
- 16+19 мин
Благородный муж не болен
Сезон 1 Серия 8
- 16+18 мин
Благородный муж не болен
Сезон 1 Серия 9
- 16+19 мин
Благородный муж не болен
Сезон 1 Серия 10
- 16+19 мин
Благородный муж не болен
Сезон 1 Серия 11
- 16+19 мин
Благородный муж не болен
Сезон 1 Серия 12
- 16+19 мин
Благородный муж не болен
Сезон 1 Серия 13
- 16+19 мин
Благородный муж не болен
Сезон 1 Серия 14
- 16+19 мин
Благородный муж не болен
Сезон 1 Серия 15
- 16+20 мин
Благородный муж не болен
Сезон 1 Серия 16
О сериале
Фея Яо Цзи, потерявшая силы после древнего конфликта, неожиданно переносится в чужую эпоху, оказываясь среди людей, незнакомых с её прошлым и забывших историю о падении рода, хранившего знания о волшебных артефактах. В новой реальности она встречает Лю Лина, замкнутого наследника влиятельной семьи, сталкивающегося с давлением придворных группировок, стремящихся получить контроль над Восточным Дворцом. Юноша находит странный камень, реагирующий на присутствие феи, что заставляет Яо Цзи поверить, что артефакт связан с утраченной магией её мира. Девушка заключает с ним соглашение, предлагая помощь в укреплении его положения среди родовых кланов.
СтранаКитай
ЖанрПриключения, Мелодрама, Фэнтези, Мультсериалы
Время18 мин / 00:18
Рейтинг
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