Бистро «Ла Фаворита» (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Маркиза и ее служанка открывают ресторан в Мадриде, стремясь убежать от прошлого и исполнить свои кулинарные мечты. Драма «Бистро "Ла Фаворита"» — сериал, вдохновленный реальной историей о женщинах, добившихся своего, несмотря на предрассудки.



1922 год. Маркиза Элена де Вальмонте живет в Севилье вместе с деспотичным мужем Адольфо. Утешение она находит в любимом хобби — кулинарном деле. Но вот однажды во время одного из ее знаменитых ужинов Элена и ее служанка Сесилия оказываются в центре скандала, после которого они вынуждены бежать в Мадрид. Там они находят убежище в старом заброшенном ресторане, и Элена загорается идеей вновь его открыть. Хулио, хозяин заведения, соглашается его арендовать. Элена и Сесилия называют свое детище «Ла Фаворита» и нанимают лучшую команду в городе. Однако вскоре они понимают: для управления рестораном нужно нечто большее, чем талант и любовь к кулинарии.



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