Без памяти любя (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
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О сериале
Лихо закрученная мелодрама о том, что бывает, когда в личную жизнь вмешивается амнезия. Олег и Ирина влюблены и готовятся к свадьбе. Как вдруг мужчина попадает в аварию и теряет память. Причем, его амнезия избирательна – Олег не помнит ничего и никого, кроме своей бывшей жены Яны и сына. Экс-супруга рада возможности вернуть былую любовь и забирает Олега из больницы к себе домой. Тем временем Ирина бросает тщетные попытки воскресить память возлюбленного о ней и начинает жизнь с чистого листа, без оглядки на прошлое. И именно в этот момент Олег понимает, что его необъяснимо тянет к Ирине, которую, как ему кажется, он почти не знает. Чем закончится эта удивительная история, расскажет мини-сериал «Без памяти любя» (2021), который на Wink можно смотреть онлайн в хорошем качестве.
Рейтинг
- Режиссёр
Карен
Захаров
- ВБАктриса
Валерия
Бурдужа
- Актёр
Всеволод
Болдин
- МВАктриса
Марина
Вайнбранд
- ДЭАктёр
Даниил
Эйдлин
- НЛАктёр
Никита
Лобанов
- КШАктриса
Кристина
Шелобкова
- ГСАктёр
Геннадий
Семёнов
- Актриса
Елена
Соловьёва
- АМАктёр
Александр
Макаршин
- ОДАктриса
Оксана
Дорохина
- ВШСценарист
Виктория
Шахназарова
- МТСценарист
Мария
Тиллес
- ЮКСценарист
Юлий
Коротко
- ЭУСценарист
Эдина
Умерова
- ЕССценарист
Елена
Соловьева
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ОППродюсер
Олег
Пиганов
- ВШПродюсер
Виктория
Шахназарова
- АКХудожник
Артем
Купина
- САОператор
Сергей
Акопов