Лихо закрученная мелодрама о том, что бывает, когда в личную жизнь вмешивается амнезия. Олег и Ирина влюблены и готовятся к свадьбе. Как вдруг мужчина попадает в аварию и теряет память. Причем, его амнезия избирательна – Олег не помнит ничего и никого, кроме своей бывшей жены Яны и сына. Экс-супруга рада возможности вернуть былую любовь и забирает Олега из больницы к себе домой. Тем временем Ирина бросает тщетные попытки воскресить память возлюбленного о ней и начинает жизнь с чистого листа, без оглядки на прошлое. И именно в этот момент Олег понимает, что его необъяснимо тянет к Ирине, которую, как ему кажется, он почти не знает. Чем закончится эта удивительная история, расскажет мини-сериал «Без памяти любя» (2021), который на Wink можно смотреть онлайн в хорошем качестве.

