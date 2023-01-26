Бесстрашный (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Латвийский многосерийный криминальный триллер о карьере и тюремном заключении Роландса Привертса, управлявшего самым крупным наркобизнесом в стране. В 1999 году правоохранительные органы Латвии задержали в Риге Роландса Привертса с самой большой партией наркотиков за всю историю государства. Его история была полна не только криминальных достижений, но и любовных похождений, на которые накладывал отпечаток образ жизни, выбранный им еще в юношестве. Но бесконечные вечеринки, ослепительно красивые модели и тонны денег со временем сменились 18-летним тюремным заключением.

