Бесстрашный (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
6.72021, Nebaidies ne no ka
Боевик18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Латвийский многосерийный криминальный триллер о карьере и тюремном заключении Роландса Привертса, управлявшего самым крупным наркобизнесом в стране. В 1999 году правоохранительные органы Латвии задержали в Риге Роландса Привертса с самой большой партией наркотиков за всю историю государства. Его история была полна не только криминальных достижений, но и любовных похождений, на которые накладывал отпечаток образ жизни, выбранный им еще в юношестве. Но бесконечные вечеринки, ослепительно красивые модели и тонны денег со временем сменились 18-летним тюремным заключением.
Рейтинг
7.9 IMDb
- АЭРежиссёр
Андрейс
Экис
- КДАктёр
Каспарс
Думбурс
- ДДАктриса
Дарта
Даневика
- МЛАктриса
Мария
Линарте
- АЧАктёр
Адриан
Чеспедес
- АМАктёр
Алекс
Молина
- МДАктёр
Маурицио
Дапена
- МДАктриса
Мишель
Джонс
- МБАктёр
Мэттью
Бертелсен
- АМАктёр
Аранник
Монтеро
- ВДСценарист
Виктор
Дукс
- ДЦПродюсер
Дита
Целмина
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- АКАктёр дубляжа
Александр
Койгеров
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова