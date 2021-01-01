Бесстрашный. Сезон 1. Серия 1
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Бесстрашный (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

6.72021, Nebaidies ne no ka
Боевик18+

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О сериале

Латвийский многосерийный криминальный триллер о карьере и тюремном заключении Роландса Привертса, управлявшего самым крупным наркобизнесом в стране. В 1999 году правоохранительные органы Латвии задержали в Риге Роландса Привертса с самой большой партией наркотиков за всю историю государства. Его история была полна не только криминальных достижений, но и любовных похождений, на которые накладывал отпечаток образ жизни, выбранный им еще в юношестве. Но бесконечные вечеринки, ослепительно красивые модели и тонны денег со временем сменились 18-летним тюремным заключением.

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Страна
Латвия
Жанр
Боевик
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бесстрашный»