Слуга Фан Хань живёт в королевстве с многомиллиардным населением и с детства придерживается принципа «лучше быть нищим, чем рабом». Судьба дарует ему могущественный артефакт, после чего Фан шаг за шагом преодолевает границы человеческой силы, превращаясь в бессмертное существо и продвигаясь по пути дао.

