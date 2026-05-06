Бессмертие. Сезон 2
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Бессмертие
2-й сезон

Бессмертие (мультсериал, 2023) сезон 2 смотреть онлайн

2023, Yong sheng 12 серий
Мультсериалы, Фэнтези12+
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Сезоны и серии

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О сериале

Слуга Фан Хань живёт в королевстве с многомиллиардным населением и с детства придерживается принципа «лучше быть нищим, чем рабом». Судьба дарует ему могущественный артефакт, после чего Фан шаг за шагом преодолевает границы человеческой силы, превращаясь в бессмертное существо и продвигаясь по пути дао.

Страна
Китай
Жанр
Боевик, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.0 IMDb