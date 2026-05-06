WinkСериалыБессмертие1-й сезон2-я серия
9.42022, Yong sheng
Мультсериалы, Фэнтези12+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Бессмертие (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
- 12+25 мин
Бессмертие
Сезон 1 Серия 1
- 12+25 мин
Бессмертие
Сезон 1 Серия 2
- 12+24 мин
Бессмертие
Сезон 1 Серия 3
- 12+25 мин
Бессмертие
Сезон 1 Серия 4
- 12+25 мин
Бессмертие
Сезон 1 Серия 5
- 12+26 мин
Бессмертие
Сезон 1 Серия 6
- 12+25 мин
Бессмертие
Сезон 1 Серия 7
- 12+26 мин
Бессмертие
Сезон 1 Серия 8
- 12+25 мин
Бессмертие
Сезон 1 Серия 9
- 12+25 мин
Бессмертие
Сезон 1 Серия 10
- 12+25 мин
Бессмертие
Сезон 1 Серия 11
- 12+28 мин
Бессмертие
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Слуга Фан Хань живёт в королевстве с многомиллиардным населением и с детства придерживается принципа «лучше быть нищим, чем рабом». Судьба дарует ему могущественный артефакт, после чего Фан шаг за шагом преодолевает границы человеческой силы, превращаясь в бессмертное существо и продвигаясь по пути дао.
СтранаКитай
ЖанрБоевик, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
Время24 мин / 00:24
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.0 IMDb