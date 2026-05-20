Бесшабашное лето. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Бесшабашное лето
1-й сезон
5-я серия
2023, Ran xia
Мультсериалы, Боевик18+
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Бесшабашное лето (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Действие разворачивается в мире будущего, где разные школы боевых искусств (Небесная, Огненная, Пепельная и Громовая) постоянно конфликтуют. Чтобы избежать войн, их лидеры подписывают соглашение — драки между учениками запрещены.
Но тут в Небесной школе появляется новая ученица — Саммер. Девушка дерзкая и смелая: она не боится вступать в споры и сразу становится источником проблем как для сильнейших бойцов школы, так и для её врагов.

Страна
Китай
Жанр
Комедия, Боевик, Мелодрама, Мультсериалы
Время
12 мин / 00:12

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