WinkСериалыБесшабашное лето1-й сезон11-я серия
2023, Ran xia
Мультсериалы, Боевик18+
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Бесшабашное лето (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+11 мин
Бесшабашное лето
Сезон 1 Серия 1
- 18+14 мин
Бесшабашное лето
Сезон 1 Серия 2
- 18+14 мин
Бесшабашное лето
Сезон 1 Серия 3
- 18+16 мин
Бесшабашное лето
Сезон 1 Серия 4
- 18+13 мин
Бесшабашное лето
Сезон 1 Серия 5
- 18+14 мин
Бесшабашное лето
Сезон 1 Серия 6
- 18+13 мин
Бесшабашное лето
Сезон 1 Серия 7
- 18+13 мин
Бесшабашное лето
Сезон 1 Серия 8
- 18+13 мин
Бесшабашное лето
Сезон 1 Серия 9
- 18+13 мин
Бесшабашное лето
Сезон 1 Серия 10
- 18+13 мин
Бесшабашное лето
Сезон 1 Серия 11
- 18+12 мин
Бесшабашное лето
Сезон 1 Серия 12
- 18+13 мин
Бесшабашное лето
Сезон 1 Серия 13
- 18+13 мин
Бесшабашное лето
Сезон 1 Серия 14
- 18+14 мин
Бесшабашное лето
Сезон 1 Серия 15
- 18+14 мин
Бесшабашное лето
Сезон 1 Серия 16
О сериале
Действие разворачивается в мире будущего, где разные школы боевых искусств (Небесная, Огненная, Пепельная и Громовая) постоянно конфликтуют. Чтобы избежать войн, их лидеры подписывают соглашение — драки между учениками запрещены.
Но тут в Небесной школе появляется новая ученица — Саммер. Девушка дерзкая и смелая: она не боится вступать в споры и сразу становится источником проблем как для сильнейших бойцов школы, так и для её врагов.