Действие разворачивается в мире будущего, где разные школы боевых искусств (Небесная, Огненная, Пепельная и Громовая) постоянно конфликтуют. Чтобы избежать войн, их лидеры подписывают соглашение — драки между учениками запрещены.

Но тут в Небесной школе появляется новая ученица — Саммер. Девушка дерзкая и смелая: она не боится вступать в споры и сразу становится источником проблем как для сильнейших бойцов школы, так и для её врагов.

