Белый лист (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Оля тяжело переживает смерть мужа — известного химика, и впервые остается одна, без денег и цели. Чтобы найти средства для жизни, она сдает комнату грубоватой Женьке. Поначалу они бесят друг друга, но общие трудности начинают их сближать. Оля соглашается на вакансию помощницы химика Бутина, коллеги мужа. Однако для этого надо подтянуть английский язык и научиться водить машину.



В автошколе Оля знакомится с инструктором Толей, за шуточками которого скрывается добрый и чуткий человек. Он влюбляется в ученицу и постепенно становится поддержкой и Оле, и Женьке. Бутин оказывается не тем, за кого себя выдает. Оле приходится вступить с ним в открытое противостояние, чтобы защитить имя мужа и воскресить себя настоящую. После этого ей хватит смелости, чтобы начать свою жизнь с белого листа.

