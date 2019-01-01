Bella Германия. Серия 3
Wink
Сериалы
Bella Германия
1-й сезон
3-я серия

Bella Германия (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.62019, Bella Germania
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Экранизация романа Даниэля Шпека. Корни — начало жизни. Юлия долгое время ничего не знала о своей семье, пока не повстречала пожилого мужчину, который оказался еe дедушкой. На этом откровения не заканчиваются. Нити запутанной семейной истории уводят Юлию в солнечную Италию прошлого века.

Сериал Bella Германия 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Германия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Bella Германия»