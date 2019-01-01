Bella Германия (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Экранизация романа Даниэля Шпека. Корни — начало жизни. Юлия долгое время ничего не знала о своей семье, пока не повстречала пожилого мужчину, который оказался еe дедушкой. На этом откровения не заканчиваются. Нити запутанной семейной истории уводят Юлию в солнечную Италию прошлого века.



