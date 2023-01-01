Bella Германия
Wink
Сериалы
Bella Германия

Bella Германия (сериал, 2019) смотреть онлайн

8.62019, Bella Germania 1 сезон
Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Экранизация романа Даниэля Шпека. Корни — начало жизни. Юлия долгое время ничего не знала о своей семье, пока не повстречала пожилого мужчину, который оказался еe дедушкой. На этом откровения не заканчиваются. Нити запутанной семейной истории уводят Юлию в солнечную Италию прошлого века.

Все сезоны сериала Bella Германия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Германия
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Bella Германия»

Всё