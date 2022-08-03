Белка и Стрелка: Озорная семейка (мультсериал, 2017) сезон 2 серия 38 смотреть онлайн бесплатно
9.02017, Белка и Стрелка: Озорная семейка. Сезон 2. Серия 38
Мультсериалы0+
О сериале
Наступила весна, а значит Дину, Рекса и Бублика ждут новые приключения. Включайте 2 сезон мультсериала «Белка и Стрелка: Озорная семейка», чтобы наблюдать за проказами и открытиями любопытных щенков, которые никогда не сидят без дела. С приходом весны в город прилетели грачи, и Казбек решил показать своим детям, как мастерить для птиц домики на деревьях. Дина, Рекс и Бублик увлеклись созданием скворечников и превратили этот процесс в соревнование. В каком из домиков предпочтут жить грачи, можно увидеть, начав смотреть мультсериал «Белка и Стрелка: Озорная семейка» (2 сезон) онлайн в видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время6 мин / 00:06
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.0 IMDb
- АРРежиссёр
Андрей
Рубецкой
- ЕШРежиссёр
Екатерина
Шабанова
- АНРежиссёр
Алексей
Некрасов
- ВБРежиссёр
Владислав
Байрамгулов
- ЛБАктриса
Лариса
Брохман
- ДФАктёр
Дмитрий
Филимонов
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- ОШАктриса
Ольга
Шорохова
- АРСценарист
Андрей
Рубецкой
- МВСценарист
Максим
Возняк
- ММСценарист
Михаил
Местецкий
- ДМСценарист
Дюк
Митягов
- ВСПродюсер
Вадим
Сотсков
- АНМонтажёр
Алексей
Некрасов
- ВБМонтажёр
Владислав
Байрамгулов
- ИЕМонтажёр
Инна
Евланникова
- ИУКомпозитор
Иван
Урюпин