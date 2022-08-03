Белка и Стрелка: Озорная семейка (мультсериал, 2017) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Белка и Стрелка: Озорная семейка. Сезон 2. Серия 11
2-й сезон
11-я серия

Мультсериалы0+

Наступила весна, а значит Дину, Рекса и Бублика ждут новые приключения. Включайте 2 сезон мультсериала «Белка и Стрелка: Озорная семейка», чтобы наблюдать за проказами и открытиями любопытных щенков, которые никогда не сидят без дела. С приходом весны в город прилетели грачи, и Казбек решил показать своим детям, как мастерить для птиц домики на деревьях. Дина, Рекс и Бублик увлеклись созданием скворечников и превратили этот процесс в соревнование. В каком из домиков предпочтут жить грачи, можно увидеть, начав смотреть мультсериал «Белка и Стрелка: Озорная семейка» (2 сезон) онлайн в видеосервисе Wink.

