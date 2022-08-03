Белка и Стрелка: Озорная семейка. Сезон 1. Серия 52
Белка и Стрелка: Озорная семейка
1-й сезон
52-я серия

Белка и Стрелка: Озорная семейка (мультсериал, 2011) сезон 1 серия 52 смотреть онлайн бесплатно

9.02011, Белка и Стрелка: Озорная семейка. Сезон 1. Серия 52
Мультсериалы0+

Белка и Казбек поженились, и у них родились щенки! Включайте мультсериал «Белка и Стрелка: Озорная семейка» (1 сезон) на Wink, чтобы наблюдать за их приключениями без остановки. В СССР из США прибывает пес-астронавт, которому предстоит участвовать в запуске ракеты в паре с Казбеком. Вместе с ним прилетает его юная дочь Джерри. Казбек знакомит ее с Диной, Рексом и Бубликом, и пока отцы отлучаются на спецзадание, детвора весело резвится. Рекс понимает, что влюбился в Джерри, но ей нужно лететь обратно в Америку. Станут ли щенки друзьями по переписке, можно узнать, если смотреть 1 сезон мультсериала «Белка и Стрелка: Озорная семейка» онлайн в сервисе Wink.

