Белка и Стрелка: Озорная семейка (мультсериал, 2011) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн
9.02011, Белка и Стрелка: Озорная семейка. Сезон 1. Серия 21
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Белка и Казбек поженились, и у них родились щенки! Включайте мультсериал «Белка и Стрелка: Озорная семейка» (1 сезон) на Wink, чтобы наблюдать за их приключениями без остановки. В СССР из США прибывает пес-астронавт, которому предстоит участвовать в запуске ракеты в паре с Казбеком. Вместе с ним прилетает его юная дочь Джерри. Казбек знакомит ее с Диной, Рексом и Бубликом, и пока отцы отлучаются на спецзадание, детвора весело резвится. Рекс понимает, что влюбился в Джерри, но ей нужно лететь обратно в Америку. Станут ли щенки друзьями по переписке, можно узнать, если смотреть 1 сезон мультсериала «Белка и Стрелка: Озорная семейка» онлайн в сервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы, Для самых маленьких
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb
- АРРежиссёр
Андрей
Рубецкой
- ЕШРежиссёр
Екатерина
Шабанова
- АНРежиссёр
Алексей
Некрасов
- ВБРежиссёр
Владислав
Байрамгулов
- ЛБАктриса
Лариса
Брохман
- ДФАктёр
Дмитрий
Филимонов
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- ОШАктриса
Ольга
Шорохова
- АРСценарист
Андрей
Рубецкой
- МВСценарист
Максим
Возняк
- ММСценарист
Михаил
Местецкий
- ДМСценарист
Дюк
Митягов
- ВСПродюсер
Вадим
Сотсков
- АНМонтажёр
Алексей
Некрасов
- ВБМонтажёр
Владислав
Байрамгулов
- ИЕМонтажёр
Инна
Евланникова
- ИУКомпозитор
Иван
Урюпин