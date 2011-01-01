Беглецы (2011). Сезон 1. Серия 5
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Беглецы (2011) (сериал, 2011) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2011, Prófugos
Боевики, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Грандиозная операция по продаже наркотиков проваливается в результате фатальной засады. Четверо мужчин, попавшие в сети коррупции, должны сбегать на больше чем 2 тысячи километров, не имея понятия кто их враги, а кому можно доверять.

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Информация

Страна
Чили
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Беглецы (2011)»

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