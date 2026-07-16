Барвиха. Сезон 2. Серия 10
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Сериалы
Барвиха
Золотые
10-я серия
2011, Барвиха. Сезон 2. Серия 10
Драма16+
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Барвиха (сериал, 2011) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезонЗолотые

О сериале

Подростки из разных социальных слоев стремятся обрести то, что нельзя купить за деньги.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
3.5 IMDb