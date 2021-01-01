Барбершоп (сериал, 2021) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн
Сюжет
Несколько звезд собираются в барбершопе и откровенно беседуют на актуальные темы — от спорта и бизнеса до п�оп-культуры и международных отношений. Среди гостей уникального проекта — рэперы Снуп Догг и Винс Стейплс, телеведущий Джон Стюарт, комик Джеррод Кармайкл и спортсмены с мировым именем.
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb