Барбершоп. Сезон 2. Серия 6
Wink
Сериалы
Барбершоп
2-й сезон
6-я серия
8.52019, The Shop
ТВ-шоу18+
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Барбершоп (сериал, 2019) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Несколько звезд собираются в барбершопе и откровенно беседуют на актуальные темы — от спорта и бизнеса до поп-культуры и международных отношений. Среди гостей уникального проекта — рэперы Снуп Догг и Винс Стейплс, телеведущий Джон Стюарт, комик Джеррод Кармайкл и спортсмены с мировым именем.

Сериал Барбершоп 2 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb