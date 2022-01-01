Багровое озеро (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Частной сыщице и бывшему полицейскому приходится объединить усилия, чтобы распутывать сложные дела в австралийской глубинке. Захватывающий детектив «Багровое озеро» — сериал с Томасом Джейном по серии международных бестселлеров Кэндис Фокс. Смотрите 1 сезон сериала «Багровое озеро» в подписке Amediateka на Wink.



Аманда Фаррэлл возвращается в родной город после 10 лет, проведенных в тюрьме за убийство, которое она совершила подростком. Аманда пытается начать новую жизнь и стать частным детективом, несмотря на подозрительное отношение со стороны полиции. Затея кажется провальной, пока к Аманде не приходит женщина с просьбой найти ее пропавшего мужа, талантливого корейского программиста. В этом деле не обойтись без партнера, поэтому начинающая сыщица обращается к Теду Конкаффи, бывшему копу с темным прошлым, которому сейчас позарез нужны деньги. Этой парочке сложно найти общий язык, но неразрешенная загадка заставляет их отбросить разногласия.



Что ждет необычной дуэт, расскажет сериал «Багровое озеро». Смотрите сериал «Багровое озеро» в подписке Amediateka на Wink.



Сериал Багровое озеро 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.