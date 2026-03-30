Автосервис на краю света (сериал, 2017) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн
8.02017, Last Stop Garage
Реалити - шоу18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
- 18+22 мин
Автосервис на краю света
Сезон 2 Серия 1
- 18+22 мин
Автосервис на краю света
Сезон 2 Серия 2
- 18+22 мин
Автосервис на краю света
Сезон 2 Серия 3
- 18+22 мин
Автосервис на краю света
Сезон 2 Серия 4
- 18+22 мин
Автосервис на краю света
Сезон 2 Серия 5
- 18+22 мин
Автосервис на краю света
Сезон 2 Серия 6
- 18+22 мин
Автосервис на краю света
Сезон 2 Серия 7
- 18+22 мин
Автосервис на краю света
Сезон 2 Серия 8
- 18+22 мин
Автосервис на краю света
Сезон 2 Серия 9
- 18+22 мин
Автосервис на краю света
Сезон 2 Серия 10
- 18+22 мин
Автосервис на краю света
Сезон 2 Серия 11
- 18+22 мин
Автосервис на краю света
Сезон 2 Серия 12
О сериале
Изобретательные механики из автосервиса в Норт-Уэст-Ривер, Лабрадор, решают уникальные задачи, которые помогают гаражу продолжать работать, а деревенским жителям — быть в движении. В силу удаленности автомастерской, механики CRB творчески подходят к работе с тем ограниченным запасом инструментов и деталей, который есть под рукой.
СтранаКанада
ЖанрРеалити - шоу
Время21 мин / 00:21
Рейтинг
6.4 IMDb