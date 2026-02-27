Автосервис на краю света (сериал, 2017) сезон 2 смотреть онлайн

WinkСериалыАвтосервис на краю света2-й сезон
2017, Last Stop Garage 6 серий
ТВ-шоу16+
Контент станет доступным 17.03.2026
О сериале
Изобретательные механики из автосервиса в Норт-Уэст-Ривер, Лабрадор, решают уникальные задачи, которые помогают гаражу продолжать работать, а деревенским жителям — быть в движении. В силу удаленности автомастерской, механики CRB творчески подходят к работе с тем ограниченным запасом инструментов и деталей, который есть под рукой.
Рейтинг
6.4 IMDb